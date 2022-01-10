«Рождественского» садиста изолировали от общества

А сейчас просим детей и впечатлительных людей отойти от экранов.

Вопиющий случай человеческого зверства произошёл на Рождество. Из рук мурманского садиста удалось спасти от смерти двух собак. Он не просто жестоко обращался с ними, но и по предварительным данным, насиловал животных.

Дичайший случай произошёл 7 января в Мурманске, полицейские в подъезде дома по улице Коминтерна задержали молодого человека, о странном поведении которого правоохранителям сообщил его сосед, на этот раз не выдержавший пугающего поведения 32-летнего северянина.

Наталья Колбушкова, врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые задержали мужчину 1989 года рождения. В ходе осмотра квартиры полицейскими обнаружены 4 щенков, три из которых были мертвыми».

Мертвые собаки не просто были убиты, а жестоко изуродованы отмечает руководитель мурманского приюта Оксана Анчишкина. Живого щенка и, как выяснилось позже, сбежавшую из квартиры взрослую собаку, ей удалось спасти. Взрослое животное сейчас находится в муниципальном центре содержания, а трёхмесячный покалеченный малыш у Оксаны Львовны. Его она будет выхаживать, пока не найдёт нового хозяина.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных: «У щенка …резаные раны на обеих задних конечностях, глубокая рана от ножа, повреждён сустав скакательный. Пока под вопросом возможность операции. Кроме этого, у него срезана крайняя плоть, есть все признаки на лицо изнасилования собаки».

«За это я вам больше жертв принесу. О души проклятых проснетесь», - посты с такими цитатами опубликованы на странице в соцсети предполагаемого садиста. По его публикациям можно проследить увлеченность мурманчанина определенными религиозными практиками, его тягу к пыткам и увечьям животных.

По комментариям в соцсетях, его соседей в том числе, этого человека давно подозревали в жестоком обращении с животными. Но раньше доказать его причастность не получалось. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Трупы животных направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ за жестокое обращение с животными.