Рождество встречали на лыжне

Традиционные соревнования в Гаджиево собрали более 60 спортсменов разных возрастов и из многих городов региона. Самой юной участнице этих соревнований всего 4 года.

Девочка впервые встала на лыжи. Дистанция в 500 метров для начинающей спортсменки - то ещё испытание, а упорство малышки мотивирует и остальных участников рождественского забега в Гаджиево. Например, Кирилл Мамаев в своей победе даже не сомневался - три года занятий в лыжной секции дают результат. Тем не менее, соперникам Кирилл сочувствует и поддерживает тех, кому трасса не поддалась.

Кирилл Мамаев, лыжник детско-юношеской спортивной школы, г. Гаджиево: «Некоторые ребята падают. Это те, которые не умеет ходить на лыжах, падают, жалко всех. Но и у них есть шанс победить. Если работать, то всё получится. Я же первый год тоже сразу не выигрывал».

Более 60 участников из Мурманска, Североморска, Заозерска, Видяево и Александровска откликнулись на призыв поучаствовать в традиционных рождественских лыжных забегах. И если для малышей дистанция была всего в полкилометра, юношам и девушкам постарше, а также взрослым спортсменам пришлось преодолевать три километра свободным стилем.

Анатолий Зубов, главный судья соревнований, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы, г. Гаджиево: «Трасса сегодня хорошая, слава богу, погода помогла, Дедушка Мороз всё заморозил. Трасса твёрдая, жёсткая, я думаю, лыжи будут скользить очень быстро».

Среди участников много военнослужащих закрытых гарнизонов региона, на трассу они привели и своих детей. А мамы и жены активно поддерживают домочадцев.

Иван Ковган, заместитель командующего подводных сил по военно-политической работе, капитан 1 ранга: «Очень приятно, что большое количество болельщиков отозвалось, пришло на гонку, очень много членов семей военнослужащих пришло – жён, детей. Рождественская гонка ознаменована улыбками, азартом, энергией, детским смехом. Поэтому сегодня обязательно будут высокие результаты, победит, естественно, сильнейший».

Сильнейших оказалось много. Победителей и призёров в 12 возрастных категориях наградили грамотами и медалями. Особый бонус от военнослужащих ждал лыжников на финише – спортсменов напоили сладким чаем, угостили горячей кашей и ухой.