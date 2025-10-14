«Розовый день», или Вместе одержать победу над раком

Во второй раз девушки, прошедшие через борьбу с онкозаболеваниями, вышли с акцией в рамках Международного дня борьбы с раком молочной железы, чтобы напомнить ещё раз о важности бережного отношения к своему здоровью и своевременной диагностики заболеваний.

«Розовый день» на Семёновском озере стал важной частью большой программы, которую проводит группа поддержки онкопациентов в течение всего октября.

- Девушка, у нас сегодня проводится акция в честь профилактики и выявления раннего заболевания рака молочной железы. Мы сами онкопациенты и, если у вас есть близкие и знакомые, которые столкнулись с этой неприятностью, можно обратиться к нам.

Не просто поддержкой, а причиной жить! Порой, именно этим для столкнувшихся с онкозаболеванием становится круг людей, прошедших через жернова болезни.

Не понаслышке о диагнозе, симптомах и борьбе с раком знает Наталья Мистрюкова, потерявшая от онкологии мать. Поэтому северянка с особой внимательностью относится к своему здоровью.

Наталья Мистрюкова, участник акции, г. Гаджиево: «Нужно проходить обследование для быстрого купирования заболевания на ранних сроках».

Минздрав России объявил неделю борьбы с раком молочной железы, присоединившись к всемирной дате. Символом противостояния диагнозу является розовая ленточка. И весь месяц в группе поддержки онкопациентов Мурманской области проводят под девизом «Розовый октябрь». Ещё раз напомнить о том, что с онкологией можно бороться, особенно при раннем обнаружении, девушки решили акцией. В рамках неё все желающие могли поучаствовать в лотерее, оставить тёплые пожелания тем, кто находится на этапе лечения и пообщаться со специалистами.

Наталья Будько, руководитель автономной некоммерческой организации поддержки взрослых с онкозаболеваниями «Просто будь!»: «Можно будет получить ответы на вопросы по женскому здоровью, будет бонусом запись вне очереди в «Белую розу» на обследование. Это очень приятный бонус».

Активно присоединялись мурманчане к запущенному весной флешмобу «Просто будь!», выкладывая фотографии с хештегами на свои странички в социальных сетях. Поддержка, отмечают специалисты, нужна не только самим онкопациентам, повышать уровень осведомленности приходится и их родным, близким и друзьям.

Валентина Рязанова, участник акции, г. Мурманск: «Я узнала, что у онкопациентов есть определенные льготы, например, бесплатное посещение бассейна. Курсы поддержки, психолог и другие вещи, например, группа помощи. Вся информация о том, что надо проходить обследование, актуальна в любом возрасте».

Присоединится к мероприятиям и проекту группы «Просто будь!» можно в любой момент. Здесь всегда готовы предложить юридическую, психологическую и консультативную помощь по различным вопросам для того, чтобы борьба с заболеванием была успешной и жизнь одержала победу над раком.