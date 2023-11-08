«Рубеж»: Андрей Лебедев - о срочниках Советской Армии, попавших в пекло афганской войны

О том, как ощущали себя молодые парни, срочники Советской Армии, попавшие в пекло афганской войны, рассказывает Андрей Лебедев, заместитель председателя Российского Союза ветеранов Афганистана города-героя Мурманска.

Телекомпания «Арктик-ТВ» совместно с правительством Мурманской области запускает новый проект «Рубеж». В нём ветераны чеченской и афганской войн спустя долгие годы расскажут о своём опыте, переживаниях и осмыслении тех далёких событий.

Периоду войны в Афганистане уделяют мало внимания. А ведь там тоже наши бойцы сражались против мирового терроризма. О том, как ощущали себя молодые парни, срочники Советской Армии, попавшие в пекло афганской войны, рассказывает Андрей Лебедев, заместитель председателя Российского Союза ветеранов Афганистана города-героя Мурманска.

Смотрите второй выпуск проекта «Рубеж» на нашем канале и в группе «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте».