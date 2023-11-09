«Рубеж»: Андрей Лебедев – о горячих конфликтах прошлого и специальной военной операции

Ветераны афганской и чеченской войн, а также ветеран войны в Анголе вспоминает о том, как сильно со времени их службы изменились вооруженные конфликты, сделаны ли нужные выводы после наших горячих точек и есть ли параллели между конфликтами прошлого и СВО.

Телекомпания «Арктик-ТВ» совместно с правительством Мурманской области запускает новый проект «Рубеж». В нём ветераны чеченской и афганской войн спустя долгие годы расскажут о своём опыте, переживаниях и осмыслении тех далёких событий.

Ветераны афганской и чеченской войн, а также ветеран войны в Анголе вспоминает о том, как сильно со времени их службы изменились вооруженные конфликты, сделаны ли нужные выводы после наших горячих точек и есть ли параллели между конфликтами прошлого и СВО.

Смотрите очередной выпуск проекта «Рубеж» на нашем канале и в группе «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте».