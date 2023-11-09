«Рубеж»: Денис Карнаухов - никогда не надо бояться армии

Ветеран второй чеченской войны Денис Карнаухов вспоминает о том, как развивались боевые действия в Чеченской Республике во время второй чеченской кампании в нулевых годах, о том, почему никогда не надо бояться армии.

Телекомпания «Арктик-ТВ» совместно с правительством Мурманской области запускает новый проект «Рубеж». В нём ветераны чеченской и афганской войн спустя долгие годы расскажут о своём опыте, переживаниях и осмыслении тех далёких событий.

Ветеран второй чеченской войны Денис Карнаухов вспоминает о том, как развивались боевые действия в Чеченской Республике во время второй чеченской кампании в нулевых годах, о том, почему никогда не надо бояться армии.

Смотрите очередной выпуск проекта «Рубеж» на нашем канале и в группе «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте».