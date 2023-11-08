«Рубеж»: Денис Карнаухов - о том, что такое подвиг и все ли на него способны

Телекомпания «Арктик-ТВ» совместно с правительством Мурманской области запускает новый проект «Рубеж». В нём ветераны чеченской и афганской войн спустя долгие годы расскажут о своём опыте, переживаниях и осмыслении тех далёких событий.

Смотрите сегодня в первом выпуске проекта «Рубеж» на нашем канале и в группе «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте» воспоминания танкиста, ветерана второй чеченской войны Дениса Карнаухова о том, что такое подвиг и все ли на него способны.