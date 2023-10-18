«Рубеж»: из первых уст - о противодействии терроризму узнают ученики «Академии телевидения»

В рамках проекта «Рубеж» телеканала «Арктик ТВ», организованного при поддержке Министерства информационного развития региона, состоялась пресс-конференция для учеников «Академии телевидения» с представителем Россгвардии. Специалист рассказал юным журналистам про систему безопасности в учебных заведениях.

В проекте «Академия телевидения» у школьников состоялся серьёзный диалог с начальником отдела охраны «Россгвардия» Виктором Нижниковым. На повестке, как легко догадаться, тема противодействия терроризму. Сотрудники отдела, которым руководит майор, реагируют на тревожные сигналы, поступающие из образовательных учреждений.

Виктор Нижников, майор полиции, начальник отделения организации охраны объектов подлежащих обязательной охране ОВО по городу Мурманску: «Если прозвучала система оповещения, то вам необходимо, исходя из инструктажа, который с вами проводился учителем, либо покинуть помещение и на улице встать на определённое место, отведённого вашему классу. Либо закрыться в кабинете и ждать приезда экстренных служб».

Но всем было интересно и то, как вести себя в случае крайней опасности, когда ситуация вышла из-под контроля, а школьников захватили в плен террористы.

По словам специалистов, таких случаев в нашем регионе, благодаря действующим мерам безопасности, не было, но тем не мнее, если это случится, то вести себя нужно тихо, подчиняться требованиям нарушителей закона, не паниковать и не совершать «героические поступки».

Мария Бондаренко, ученица проекта «Академия телевидения»: «Это очень серьёзная и важная пресс-конференция. Меня очень интересует эта тема, так как она сильно не афишируется, как хотелось бы. Я читала, если так можно выразиться, биографию нашего сегодняшнего гостя и подготовила интересные вопросы интересные».

Анастасия Королёва, ученица проекта «Академия телевидения»: «Я бы хотела, чтобы представители Росгвардии рассказали нам о том, что делать при террористических актах».

По словам школьников, в учебных учреждениях тоже проводят уроки по антитеррору.

Вероника Подгурская, ученица проекта «Академия телевидения»: «У нас был такой урок в начале года во всех классах. Нам объясняли, что делать, если террорист уже попал в здание, каким образом нужно забаррикадироваться, в каких местах прятаться: подальше от стёкол, от свободных помещений, от коридора».

Терроризм – проблема очень серьёзная. Подрастающему поколению важно быть осведомлённым, как поступить в той или иной ситуации и не растеряться.

Напомним, если вы попали в ЧП или нашли что-то подозрительное, то сразу звоните в 112.