«Рубеж»: «Каждый герой», - воспоминания о чеченской войне Сергея Аккуратова

Морская пехота Северного флота на Северном Кавказе. Как это было? Сергей Аккуратов, ветеран чеченской войны делится воспоминаниями о том, как он попал на войну, рассказывает о своих сослуживцах, которые боролись с террористическими бандформированиями.

Телекомпания «Арктик-ТВ» совместно с правительством Мурманской области запускает новый проект «Рубеж». В нём ветераны чеченской и афганской войн спустя долгие годы расскажут о своём опыте, переживаниях и осмыслении тех далёких событий.

Морская пехота Северного флота на Северном Кавказе. Как это было? Сергей Аккуратов, ветеран чеченской войны делится воспоминаниями о том, как он попал на войну, рассказывает о своих сослуживцах, которые боролись с террористическими бандформированиями.

Смотрите очередной выпуск проекта «Рубеж» на нашем канале и в группе «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте».