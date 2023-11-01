«Рубеж»: о патриотизме - из первых уст

В рамках проекта «Рубеж» телеканала «Арктик ТВ», организованного при поддержке Министерства информационного развития региона, состоялась пресс-конференция для учеников проекта «Академия телевидения» с ветераном чеченской войны.

Морпеху Сергею Аккуратову подробности про чеченскую войну особо рассказывать не хотелось, как, наверное, любому военнослужащему. А ребята в первую очередь стали разглядывать его награды и с любопытством расспрашивать.

Но Сергей отвечал кратко: «Что могу сказать, так это то, что я не один такой».

Чеченская война для юных журналистов «Академии телевидения» тема сложная и многих фактов они не знают, поэтому детям было интересно всё.

Много вопросов досталось и Сергею Аккуратову, старшему прапорщику, инструктору по воздушно-десантной подготовке роты.

- Как вы попали на войну? Вас мобилизовали как срочника или, как контрактника?

- Нет мы уже заключали контакт. Служили по контакту. В качестве прапорщика инструктора десантно-штурмового батальона я попал в Чечню в 1999 году. В сентябре 1999 года. Мы выходили из Печенги, грузились на борта».

Как говорит Сергей, сложно сказать, сколько задач на войне, да, и посчитать их невозможно. Главное, выполнить приказ.

Сергей Аккуратов, старший прапорщик, инструктор по воздушно-десантной подготовки роты: «В основном - выдавливание боевиков в горы. Мы зажимали их по флангам. Все задачи, которые перед нами стояли, выполняли и в тяжёлых условиях, в горной местности. Она была непривычна для нас».

Батальон состоял из ребят, которые оказались в Чечне добровольно. Набор был в сентябре19 99 года. Рота Сергея шла эшелоном, остальные бортами самолётов. Базировались сначала в Каспийске, а потом в горах. Поэтому для него патриотизм – это не просто слово, а ребята это понимают, о многом сейчас говорят и на уроках в школе.

Мария Бондаренко, ученица «Академии телевидения»: «С этого года в лицеях, как и во многих школах, были введены разговоры о важном, многие патриотические темы мы на них обсуждаем. Чаще всего, конечно, о городе Мурманске, о нашей стране. Нам рассказывают о подвигах, о людях из разных уголков нашей страны».

Арина Авдеева, ученица «Академии телевидения»: «Что в вашем понимании патриотизм? Я считаю, что это любовь к Родине. Хочу, чтобы наш гость сегодня рассказал нам подробно, что это такое».

На пресс-конференции помимо чеченской кампании затронули и войну в Афганистане. Вопросы ребята задавали разные, возможно, даже немного философские.

- Можно ли привыкнуть к военной обстановке? Может быть, какие-то страхи после этого появляются?

- Это твоя жизнь, вот такая военная жизнь. Ты привыкаешь к этому, конечно, не сразу, но постепенно.

Едва сдерживая слёзы, рассказал Сергей и про своего товарища из Росляково, который погиб в зоне специальной военной операции: «Без него посёлок Росляково опустел…».

В завершении встречи Сергей пригласил ребят в Музей боевой славы на экскурсию.