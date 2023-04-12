Рубеж в 1000 морских миль преодолела ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

На 12 апреля длина генерального дрейфа «СП» составляет 454 морские мили, а длина всего маршрута чуть более тысячи морских миль.

Скорость дрейфа сохраняется достаточно высокая. Об этом сообщили специалисты Арктического и антарктического института, которые опубликовали и новое короткое видео о работе и жизни полярников на платформе.

Напомним, «Северный полюс-41» - российская научно-исследовательская экспедиция по всестороннему изучению Арктики, стартовавшая в 2022 году. В этот рейс учёные вышли на новейшей ледостойкой самодвижущейся платформе.