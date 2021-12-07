Рубеж в три десятка лет перешагнула гаджиевская общеобразовательная школа №279

Учреждение имени Героя Советского Союза контр-адмирала Николая Лунина начало свою работу в трудные для всей страны времена перестройки. Сегодня это современное образовательное пространство с молодыми квалифицированными кадрами и уникальной системой управления.

279-я школа в Гаджиево – образовательное учреждение уникальное по многим параметрам. Руководство не боится смелых экспериментов. Например, для учеников была введена система электронных пропусков, благодаря которым родители могут отслеживать не только время посещения учеником заведения, но и затраты на питание. К слову, столовая здесь работает «сама на себя», она не привязана к комбинату школьного питания, как остальные школы и сады большого ЗАТО. Это оказалось выгодным решением, утверждает заведующий производством. Кроме того, удаётся контролировать закупку нужных продуктов, за их качество сотрудники пункта питания ручаются, как и за то, что детям нравится приготовленная еда.

В этом году общеобразовательная школа №279 отметила свой тридцатилетний юбилей. Из них 27 лет здесь работает Елена Колчина – в прошлом педагог, а ныне заместитель директора по учебно-воспитательной части. Елена Станиславовна преподавала физику и информатику, не менее важным предметом в педагогической карьере считает и уроки астрономии.

Елена Колчина, заместитель директора по УВР школы №279, г. Гаджиево: «Я думаю, стоило бы оставить и начать изучать этот предмет пораньше, класса с седьмого, когда, например, ребята начинают изучать физику, потому что это достаточно интересный предмет».

И мама, и бабушка Елены Станиславовны были педагогами. Работе в школе решил себя посвятить и старший сын замдиректора Кирилл. Помимо основного направления он преподает и в учебно-информационном пространстве «Точка роста». Благодаря освоению 3Д печати, работе с виртуальными помощниками и полётам на квадракоптерах дети не только расширяют свой кругозор, но быстрее определяются с выбором будущей профессии.

Кирилл Лысов, учитель технологии школы №279, г. Гаджиево: «Во-первых, достаточно приятно, что дети имеют возможность заниматься бесплатно, потому что ещё недавно такой возможности в принципе не было. О том, чтобы прикоснуться к таким вещам, дети могли только мечтать, сейчас у них к этому есть доступ. За последние два года работы мы начали выходить и участвовать в олимпиадах, конкурсах. Это новая ниша, в которой наша школа нашла себя».

За три десятка лет в историю школы вписаны имена трёх директоров, под руководством которых учреждение росло и достигало новых высот.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Тогда работники школы были педагоги - настоящие энтузиасты, которые с нуля сделали заведение конкурентоспособным не только в городе Гаджиево и во всей Мурманской области, но и в России. За эти годы наша школа успела побывать и начальной, и основной, и средней. Мы очень рады, что статус школы вернулся в 2017 году».

Например, в текущем году в рамках программы реновации в здании был проведён капитальный ремонт кровли. А в прошлом уроки химии и биологии начала вести «Земский учитель» из другого региона. Ей, в том числе, и другим заслуженным педагогам и работникам учреждения вручили грамоты и благодарности от администраций школы, муниципалитета и Мурманской областной Думы.