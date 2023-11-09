«Рубеж»: воспоминания Сергея Аккуратова, ветерана чеченской войны

Сергей Аккуратов, ветеран чеченской войны рассказывает о том, как работала антироссийская пропаганда в Чечне, как к русским воинам относились мирные жители республики и как наши солдаты взаимодействовали с гражданским населением.

Телекомпания «Арктик-ТВ» совместно с правительством Мурманской области запускает новый проект «Рубеж». В нём ветераны чеченской и афганской войн спустя долгие годы расскажут о своём опыте, переживаниях и осмыслении тех далёких событий.

Сергей Аккуратов, ветеран чеченской войны рассказывает о том, как работала антироссийская пропаганда в Чечне, как к русским воинам относились мирные жители республики и как наши солдаты взаимодействовали с гражданским населением.

Смотрите очередной выпуск проекта «Рубеж» на нашем канале и в группе «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте».