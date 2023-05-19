Ручеёк течёт! А на вопрос, угрожает ли хвостохранилище Оленегорского ГОКа здоровью граждан, ответа пока нет

Журналисты «Арктик-ТВ» продолжают следить за развитием событий, связанных с хвостохранилищем Оленегорского ГОКа. Съёмочная группа телеканала вновь посетила дамбу, которая остаётся тонким местом между резервуаром ГОКа и Колозером, откуда берёт начало река Кола, питающая водой весь Мурманск.

Журналисты «Арктик-ТВ» продолжают следить за развитием событий, связанных с хвостохранилищем Оленегорского ГОКа. Съёмочная группа телеканала вновь посетила дамбу, которая остаётся тонким местом между резервуаром ГОКа и Колозером, откуда берёт начало река Кола, питающая водой весь Мурманск.

Как мы рассказывали в прошлом сюжете, неравнодушные граждане в социальных сетях начали беспокоиться, что хвосты из хвостохранилища Оленегорского ГОКа могут попасть в Колозеро, а из него в Колу, откуда воду подают во многие квартиры Мурманска. Активисты полагали, что объект, который с каждым годом расширяется, может нести угрозу экологии и здоровью граждан.

Валерий Кондрашкин, начальник цеха Оленегорских водопроводно-канализационных сооружений ГОУП «Мурманскводоканал»: «Если посмотреть на спутниковые снимки 2020-2021 годов, то хвостохранилище почти в два раза вдруг выросло по своей площади. Мало того, что на снимках 2020 года ещё существуют подпорные стенки в виде дроблёной скалы. Они удерживают массу магнитной сепарации, чтобы она не растекалась. А на снимках 2021 года и визуально при выходе на местность, стенок этих уже нет, а масса эта растеклась дальше по площади».

В прошлый раз оперативного ответа по телефону от Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора нам получить не удалось. Специалисты ведомства попросили оформить письменный запрос. Хотя, закон о СМИ позволяет запрашивать информацию как в устной, так и в письменной форме.

- Я вам сейчас ничем помочь не смогу, телефонный разговор у нас не вариант дать какие-то комментарии. У нас приказ, в соответствии с которым это запрещено. Сергей Валентинович сейчас у нас находится в отпуске, у него как раз начался отпуск со вчерашнего дня.

Письмо в ведомство мы отправили, но, как и предполагали, быстрой реакции не последовало. Ответа на запрос нет до сих пор.

Между тем в регионе начался паводковый период. Количество воды в водоёмах увеличивается. В том числе поднимается её уровень в хвостохранилище. Растёт нагрузка на дамбу. Как себя поведёт инженерный объект, который разделяет технический водоём и Колозеро, можно только предполагать. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на место, чтобы показать землякам, как этот объект выглядит сейчас.

На месте мы обнаружили, что из-под насыпи сочится ручей, который уходит в лесополосу на противоположной стороне дороги, а оттуда, предположительно, стекает в озеро. Оговоримся сразу, мы не эксперты, а потому определить, что это за ручей, несёт ли он с собой хвосты и в каком объёме, не можем. Могут сделать это специально специалисты из БАМУ Росприроднадзора, который и должен контролировать ситуацию.

Выезжали на место специалисты Балтийско-Арктического управления Росприроднадзора или нет, мы не знаем. Но факт остаётся фактом: из-под насыпи, ограждающей хвостохранилище, идёт вода. И, полагаем, эта ситуация должна, как минимум, заинтересовать руководителя управления Сергея Михайлова.

Пока же остается лишь гадать, угрожает ли хвостохранилище здоровью граждан, и кто контролирует этот вопрос.