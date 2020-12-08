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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.20 19:30

Ручка и бумага определили судьбу писательницы Людмилы Якимовны Шороховой

История Кольского края, а также летопись крупнейшего предприятия «ТЭКОС», открываются в книгах Людмилы Якимовны Шороховой. В каждой строке писательница рассказывает о том, как жили мурманчане, как трудились, несмотря на непростые бытовые и климатические условия. О том, что вдохновляет автора,  какие произведения северянки нам ещё предстоит прочитать, узнаем из сюжета журналистов «Арктик-ТВ».

Людмила Якимовна Шорохова - личность легендарная. Автор более 20 книг, член Союза российских писателей. Благодаря  её таланту на страницах изданий сохраняется история Кольского края. В книгах Шороховой переплетаются судьбы рабочих людей, их глазами мы можем видеть то, как происходило становление Кольского края. Рассказы взяты из жизни, записаны со слов очевидцев и современников минувших лет. Привычка делать заметки о том, что тронуло или взволновало, пришла ещё в детстве.

Людмила Шорохова, член Союза российских писателей: «Я могла бы заниматься и музыкой и рисованием, но для музыки и рисования нужны деньги, а у матери не было денег. А есть ручка и бумага – сиди, сочиняй, так что все сложилось от обстоятельств».

Будучи девчонкой, она жила с родителями на Петушинке, теперь это район Мурманска от нынешней нефтебазы до улицы Фестивальной. В произведениях Людмила Якимовна ярко описывает быт рабочих людей: жили бедно в вагончиках и землянках. Трудились в сложных метеоусловиях: и в морозы, и в метели. Свою судьбу, словно книгу, Людмила Якимовна разделила на две главы: 20 лет трудовой деятельности в Мурманской гидрометслужбе и 20 лет работы в «ТЭКОСе». Первый день на теплоснабжающем предприятии вспоминает до сих пор.

Людмила Шорохова, член Союза российских писателей: «Пришла первый раз:  насосы шумят и всё под напряжением, думала, что всё сейчас взорвётся, но потом привыкла».

В «ТЭКОСе» трудился и муж, а теперь работают уже взрослые дети Людмилы Якимовны, поэтому писательнице есть о чем рассказать. Например, сейчас автор завершила ещё одну книгу о несчастной любви под названием «Кривое зеркало». Сюжет, по словам автора,  захватывающий и ничуть не уступает по остроте эмоций книгам Донцовой. Роман между героями случается не где-нибудь, а на мурманском предприятии «ТЭКОС».

Людмила Шорохова, член Союза российских писателей: «Любви всегда место есть и время, было бы желание».

По словам Людмилы Якимовны, сейчас её самое заветное желание –выпустить книгу в свет. Совсем неважно, каким будет тираж, главное, чтобы экземпляры получили её родственники и друзья.

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