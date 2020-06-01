Рухнувший мост заинтересовал следственный отдел на транспорте

ЧП в посёлке Выходном. Рухнул железнодорожный мост на дистанции Кола - посёлок Выходной, обошлось без жертв. Но это не снимает вопросы к РЖД, ведь именно эта организация отвечает за техническое состояние железнодорожного пути и проводит ремонтные работы.

Как сообщила пресс-служба МЧС, насыпь опоры размыло из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола. На место происшествия выехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Накануне на территории по его поручению введён режим ЧС, благодаря чему удалось избежать жертв.

Следственный отдел на транспорте и Северо-Западная транспортная прокуратура начали проверку причин происшествия, дадут оценку действиям должностных лиц железной дороги и проверят выполнение технических требований при эксплуатации моста.