Руками и ногами: Чемпионат и Первенство города по кикбоксингу прошёл в эти выходные

Более сотни спортсменов из 5 муниципалитетов приехали сразиться в честных сватках. Принять участие в Чемпионате по кикбоксингу решили спортсмены из Мурманска, Североморска, Ковдора, Заполярного и Полярного. 126 бойцов покоряли ринг, в каждой схватке показывая свою силу.

Шаиг Гусейнов, кикбоксёр: «В кикбоксинге мне нравится, что мы бьёмся до последнего. Можно проявить характер и свои физические возможности. У меня сразу финальный поединок, как я понял. Боец будет из Североморска. Будем биться до конца, хочу, чтобы было первое место».

Шаиг из Мурманска занимается смешанными единоборствами и уже 7 лет выступает на турнирах по кикбоксингу. За его плечами много наград в областных и городских соревнованиях. А вот 9-летний Кирилл Шишков лишь третий год в этом спорте и сейчас одерживает свои первые победы.

Кирилл Шишков, кикбоксёр: «Нормальный соперник, я его просто долбил, но ногами немного не получалось. Но руками я хорошо дрался».

Соревнования шли два дня. Каждый бой проходил под строгим судейством профессиональных тренеров. Как держатся спортсмены, какие удары наносят, соблюдают ли правила.

Алексей Федоров, судья чемпионата: «Нужно смотреть за ногами спортсменов и за руками. Есть спортсмены, которые только боксируют, но у нас кикбоксинг и они должны применять удары ногами. Нужно определять определенное количество ударов за раунд. Если соперник их не наносит, боксирует только руками, то он проигрывает».

Если кто-то всё ещё думает, что кикбоксинг – спорт для мужчин, то глубоко ошибается. Девочки тоже им занимаются и показывают отличные результаты. Например, 14-летняя Кристина из Североморска. Раньше она ходила на танцы, а теперь - на универсальный бой. Девушка признается, что в этот раз победа далась ей легко, но так бывает не всегда.

Кристина Виноградова, кикбоксёр: «Я выезжала на всероссийские соревнования в Домодедово, но там не особо хорошо бои провела. Было много городских и областных соревнований. Сейчас эти соревнования, дважды в этом виде спорта, скажем так. В прошлый раз проиграла, сейчас выиграла».

По итогам чемпионата победителей и призёров в каждой весовой категории наградили кубками, медалями и дипломами. Кроме того, были учреждены специальные призы: «За лучшую технику», «Лучший тренер», «За волю к победе».