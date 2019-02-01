Рукопашники схватились на татами

Воспитание патриотизма через боевые искусства, пожалуй, самый эффективный способ добиться желаемого и сотни молодых парней и девушек, которые занимаются рукопашным боем в нашем регионе, тому подтверждение. На соревнованиях, куда прибыли лучшие представители этой дисциплины побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Рукопашный бой - это рациональное применение грубой физической силы с использованием специальных приёмов борьбы и ударной техники. В теории всё просто, но на деле эта дисциплина поражает зрелищностью. Для участников соревнований - это азарт и способ почувствовать в себе уверенность, одолев соперника, а для тренеров и старшего поколения – отличный способ привить молодёжи дух патриотизма.

«Гимн России звучит, флаг страны поднимается… Этими традициями формируется гражданин, любящий, ценящий и уважающий свою Родину и готовый выступать за неё на состязаниях, честно трудиться на своем рабочем месте, быть умным и сильным, быть достойным конкурентом для других стран», - говорит Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Соревнования по рукопашному бою ежегодно привлекают большое число участников со всего региона. На татами ребята показывают своё мастерство и стремление к победам. Сегодня к молодому поколению присоединились старшие товарищи, представляющие силовые ведомства региона. Проявляют интерес к этому виду единоборств и представительницы прекрасного пола, которых не пугают синяки и ссадины. «Я уже третий год занимаюсь борьбой, мне не страшно, но всё-таки какое-то волнение перед боем есть», - делится своими впечатлениями Дарья Папушой, участница соревнований (ДЮСШ № 19).

Бороться с волнением Даше помогает её тренер. Также всегда можно прийти за советом к старожилам рукопашного боя в Мурманске. Например, Александр Адасьевич Целобенок уже много лет возглавляет 19-ю спортивную школу. До этого он более десяти лет посвятил тренерской карьере и воспитал не одно поколение спортсменов. Он отмечает, что увлеченность заполярной молодёжи боевыми искусствами только растёт.

«Девушки у нас призёры и победители прошлогодних соревнований на Первенстве России. У нас есть кандидаты в мастера спорта по рукопашному бою, - рассказывает Александр Целобенок, президент Федерации рукопашного боя Мурманской области, директор спортивной школы № 19. – Рукопашный бой пользуется популярностью среди подростков, так как этот вид спорта хорошо подходит для самообороны».

Во время соревнований ребята сдают нормативы для получения разрядов, а лучшие получают путёвку в сборную области. Позже они отправятся защищать честь региона на уровне Северо-Запада.