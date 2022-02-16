900 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (627), Кандалакшском районе (59) и Оленегорске (51).

Эпидемиолог, руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19, сообщают «Известия». Разрешение на проведение клинических исследований препарата, должно быть получено в ближайшее время, пакет документов уже подан в Минздрав, отметил Гинцбург. По его словам, на прохождение первой и второй фаз испытаний потребуется от трёх с половиной до четырёх месяцев.