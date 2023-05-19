Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис приняла участие в запуске благотворительной акции «Корзина доброты»

Традиционную для нашего региона акцию «Корзина доброты» запустили в преддверии Международного дня защиты детей. Каждый желающий может приобрести игрушки, товары длительного хранения, сладости, детские средства личной гигиены и пополнить «Корзину».

В акции приняла участие руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «В этом году акция проходит не только в Мурманске, но и в ещё трёх городах: в Апатитах, Коле и Североморске. Присоединяйтесь к акции, дарите добро детям».

Приять участие в проекте можно в супермаркетах города. Для этого достаточно приобрести товары и передать их волонтёрам. Вещи и продукты будут переданы нуждающимся многодетным семьям, у которых 4 и более детей.

Екатерина Петрова, волонтёр: «К сожалению, я не нахожусь в том положении, когда я могу действительно оказывать какую-то серьёзную материальную помощь и закупиться продуктами, поэтому я решила стать волонтёром и призывать других людей, чтобы они хотя бы узнали об этой акции и смогли принять участие в ней».

И уже по первым дням акции понятно, что мурманчане активно принимают участие в благотворительном марафоне.

Алексей Рассказов, директор мурманского филиала одной из федеральных сетей супермаркетов: «У нас мурманчане очень активные, сплоченные и, судя по первым результатам, очень активно участвуют. Это здорово. Мы работаем с благотворительным фондом «Русь» - это федеральный фонд России, который имеет партнёрство с местным отделением фонда «Добрый мир».

Сбор продуктов и товаров для семей с 4 и более детьми пройдёт до 20 мая включительно.