Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис приняла участие в запуске благотворительной акции «Корзина доброты»
В акции приняла участие руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.
Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «В этом году акция проходит не только в Мурманске, но и в ещё трёх городах: в Апатитах, Коле и Североморске. Присоединяйтесь к акции, дарите добро детям».
Приять участие в проекте можно в супермаркетах города. Для этого достаточно приобрести товары и передать их волонтёрам. Вещи и продукты будут переданы нуждающимся многодетным семьям, у которых 4 и более детей.
Екатерина Петрова, волонтёр: «К сожалению, я не нахожусь в том положении, когда я могу действительно оказывать какую-то серьёзную материальную помощь и закупиться продуктами, поэтому я решила стать волонтёром и призывать других людей, чтобы они хотя бы узнали об этой акции и смогли принять участие в ней».
И уже по первым дням акции понятно, что мурманчане активно принимают участие в благотворительном марафоне.
Алексей Рассказов, директор мурманского филиала одной из федеральных сетей супермаркетов: «У нас мурманчане очень активные, сплоченные и, судя по первым результатам, очень активно участвуют. Это здорово. Мы работаем с благотворительным фондом «Русь» - это федеральный фонд России, который имеет партнёрство с местным отделением фонда «Добрый мир».
Сбор продуктов и товаров для семей с 4 и более детьми пройдёт до 20 мая включительно.