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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.22 19:30

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области и организатор конференции «Звезда Севера» провела пресс-конференцию для самых юных корреспондентов Заполярья

Медиашкола «Академия телевидения» учит детей задавать вопросы, чтобы получить развернутые ответы, не бояться выступать на камеру и говорить перед публикой. Но одно дело, занятия в классе, а другое – серьёзная пресс-конференция с известным в регионе человеком. Именно на таких мероприятиях ребята раскрываются, проявляют себя и начинают осознавать, что взрослые готовы отвечать на их вопросы. Главное, не бояться их задавать, проявлять любопытство и взращивать свою любознательность.

- Здравствуйте! Я Авдеева Арина, у меня есть вопрос: «Легко ли вам и вашей семье было принять решение о переезде на Север? Как вас встретило Заполярье?»

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Решение принималось легко, потому что мы семья, и в нашем понимании наших семейных ценностей, семья должна быть вместе. Не важно, на юг, на север, куда бы тебя не направила семья. Вопрос ехать или нет, даже не стоял».

Мурманск, по словам Евгении Владимировны Чибис, ее семью встретил хорошей погодой, а снежная зима вскоре стала любимым временем года, особенно для детей. Про семью и обязанности, которые несёт в себе статус супруги губернатора, на пресс-конференции было много вопросов.

«Конечно, постоянно быть опорой и поддержкой главы региона с его насыщенным графиком работы – непросто, как и быть всегда на виду, это большая ответственность», - ответила Евгения Чибис.

Запретных тем на пресс-конференции не было. Кто в семье печёт блины на Масленицу? Есть ли достижения в спорте? Какой подарок в жизни стал самым ценным? Такими вопросами закидали гостью ученики проекта «Академия телевидения».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Я позвонила мужу, предложила, может, мы подарим ей собаку? И он сразу согласился. И мы выбрали щенка. Это был подарок всей семье».

Сегодня на воспитании и попечении у семьи две собаки и кролик. Рассказ о домашних питомцах, а ещё совместный просмотр фотографий, вызвали у ребят большой интерес. Но не менее интересными были ответы на вопросы о волонтёрстве. В багаже опыта Евгении Чибис десятки добровольческих инициатив, в том числе помощь жителям Мурманской области во время пандемии. А начиналось всё ещё с детства – с помощи бездомным домашним животным.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Основной секрет в волонтёрстве – ты должен участвовать в тех проектах, которые тебе приносят радость, ты делаешь это от души».

Идея принять участие в добровольческом движении зажгла и учеников «Академии». Как журналисты, они могут использовать этот опыт в следующих своих публикациях.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Мне понравилось общаться с детьми. Дети задают иногда сложные вопросы и интересные. Видно, что дети очень открытые, уже обученные, грамотные, интересующиеся. Успехов вашей школе и процветания».

Подарки и совместная фотосессия завершили пресс-конференцию. А юные журналисты наметили дальнейший план работы: посетить мероприятия Единого волонтёрского цента, сделать фото- и видеорепортажи.

Доминика Станкевич, ученица проекта «Академия телевидения»: «Все вопросы были просто идеальны. И ответы были замечательные. Мне очень понравилось».

Результатом пресс-конференции станут статьи и репортажи, которые ребята напишут самостоятельно, пополнив копилку своих портфолио.

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