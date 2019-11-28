Руководитель УДХ опровергает городские слухи

В Мурманске закончилась оттепель, вновь нагрянули морозы. Однако последствия нежданной весны сотрудники Управления дорожного хозяйства до сих пор убирают с улиц города.

По словам руководителя УДХ, наледь на дорогах города – последствие халатного отношения управляющих компаний к своей работе. Когда кровли домов и дворы чистят не вовремя, снег в плюсовую температуру тает и растекается по тротуарам. А при резком похолодании превращается в гололед. Такую картину можно наблюдать даже в центре Мурманска. Например, на улице Книповича, где весь день рабочие боролись с обледенелым тротуаром.

Кроме того, Станислав Ланин опроверг слухи о том, что в Мурманске закончился песок для посыпки дорог и тротуаров. Он сообщил, что такие заявления – происки нерадивых коммунальщиков. И верить в них горожанам не следует.

«Хочу всех заверить: с песком дефицита никакого нет. У нас минимум два карьера в области, которые добывают этот песок, - говорит Станислав Ланин, директор УДХ. - От момента заказа и до момента доставки может пройти не более суток. Другой вопрос с солью, в Мурманске её нет, и от момента оплаты до доставки пройдёт примерно месяц».

Свою работу сотрудники Управления дорожного хозяйства ведут ежедневно и круглосуточно.