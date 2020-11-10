Руководители города посетили единственную в Мурманске школу, оборудованную плавательным бассейном

Они оценили выполненные ремонтные работы, проведенные в рамках муниципальной программы.

Ученики школы №27 Мурманска имеют уникальную возможность заниматься на уроках физкультуры в бассейне. Его здесь оборудовали ещё в 1976 году, но время идёт, помещения комплекса требуют реконструкции.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования города Мурманска: «Мы здесь были летом, когда только в разгаре были ремонтные работы. 27-я школа у нас единственная в городе с работающим бассейном. Это уникальный объект - бассейн, с одной стороны, это большой плюс при проведении уроков физкультуры, это очень полезно детям в условиях полярной ночи, но, с другой стороны, это за которым нужно следить, он требует дополнительных средств, дополнительной энергии».

В 2019 году в школе был отремонтирован потолок в помещении бассейна, заменена кафельная плитка, произведена реконструкция спортивного зала и полов. На сегодняшний день уже обновлена чаша бассейна. Главы города отметили, что в реставрации нуждается и кровля, покрывающая актовый и спортивный залы, а так же бассейн.

Уроки плавания здесь проводятся только для учеников с 1-го по 4-й классы, но все желающие могут поплавать после 16 часов, оформив абонемент.

Важно отметить, что и о безопасности в школе в период пандемии не забывают. Учреждение уже оснащено специальными устройствами, которые позволяют измерять температуру учащихся перед занятиями.