Руководители города посетили спорткомплекс «Авангард»

Депутаты городского Совета вместе с главой областного центра посетили городской спортивный комплекс «Авангард». Представители власти проверили ход строительства стадиона, оценили условия в тренажерных залах и бассейнах, узнали, где в Мурманске самая тёплая вода.

«Авангард» - современный многофункциональный спортивный комплекс, расположенный в Ленинском округе столицы Заполярья. Круглый год здесь занимаются спортом и дети, и взрослые. Для маломобильных людей в спорткомплексе установлен специальный лифт. Но глава города вспоминает, что таким уютным и привлекательным центр был не всегда.

«Когда в 2012 году «Авангард» от Министерства обороны перешёл в собственность города, то его состояние было плачевным, - говори Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Сегодня мы видим, что здесь красота. Сегодня «Авангард» - многофункциональный спортивный комплекс, он очень востребован и пенсионерами, и взрослыми, и молодёжью, а самое главное, здесь есть бассейн, который могут посещать даже наши малышечки в возрасте с полугода».

С каждым годом «Авангард» становится всё лучше. В 2018 году началось строительство стадиона с конькобежными дорожками и футбольным полем, помещениями для переодевания и трибунами. Такой объект позволит проводить на нём турниры международного уровня.

«У нас заключён договор с подрядной организацией, - говорит Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». - Специалисты компании выполняют работы на объекте, но в связи с зимними условиями и холодом, строители работы приостановили, потому что промерзает земля, невозможно работать. Ждём тепла, где то март-апрель приступим опять к работам на будущем стадионе».

Ежегодно в «Авангарде» устраивают акции, во время которых можно бесплатно позаниматься в тренажерном зале или поплавать в бассейне. Обычно руководство комплекса эти дни приурочивает к 23 февраля и 8 марта.