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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.18 19:30

Руководители города ведут работу по повышению качества питания юных мурманчан

Школы и детские сады областного центра начинают подготовку детей к полярной ночи, внеся изменения в меню столовых образовательных учреждений. Народные избранники посетили одно их учебных заведений и убедились, что юных северян кормят  хорошо.

Совсем недавно в школе № 28 полностью отремонтировали пищеблок. Здесь заменили инженерные сети, уложили новый кафель, смонтировали современные вентиляцию и оборудование.

В стенах данного заведения учатся около  300 ребят, из низ 270 питаются в столовой. Но небольшой коллектив поваров и буфетчиц значительной нагрузки не ощущает, особенно с тех пор как кухню обновили.

- Здесь им работать удобнее и приятнее, – отмечает Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Любая мать знает, что на хорошей кухне и еда вкусней. А если детишки едят хорошо в школе, то это залог успехов в учёбе.

С мнением депутата согласны и местные мальчишки. Ребята считают, что  им сил хватает и на шалости и на занятия: «Обедать в школе необходимо, к тому же блюда здесь  вкусные».

Но не все ребята знают, что их любимые котлеты или рыбу везут в  учреждение из Центра школьного питания. Сейчас предприятие поставляет полуфабрикаты во все 50 школ города Мурманска.

- Если на 1 сентября этого года у нас обучается в школах чуть более 29 тысяч детей, то на питании состоят 27 тысяч, - отметила Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска.

В советские времена комбинат, а теперь Центр школьного питания, славился на всю стану своими высококачественными, свежими и вкусными блюдами. На какое-то время учреждение было закрыто. Вновь возродили его совсем недавно. Однако, по словам  главы администрации Мурманска, сложнее всего было не отремонтировать цеха, а решить, что же будут есть дети.

- Очень долго мы решали психологические вопросы, которые у нас возникали с детьми и с родителями, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Понятно, что ребёнку оптимально гамбургер запить кока-колой и всё отлично. А мы перед собой ставили в первую очередь задачу организации калорийного, здорового и эффективного питания детей.

Пищеблоки отремонтированы уже во многих школах города, так что все продукты, которые присылает Центр школьного питания, разогревают и готовят в условиях, которые соответствуют всем современным требованиям. К тому же обстановка на рабочем месте всегда благоприятно сказывается на сотрудниках. А есть блюда, сделанные с любовью, всегда вкуснее и полезнее.

 

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