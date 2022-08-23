Руководители МАГУ и Главного управления МЧС России по Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве

Студенты вуза уже защитили несколько дипломных работ, которые были связаны с работой МЧС. Кроме этого, ребята смогут принять участие в Международном научно-исследовательском учении, которое состоится на территории области в апреле будущего года.

Одним из вариантов взаимодействия касается IT отрасли. Молодые дарования получат возможность использовать свои разработки на площадках ведомства.

Студенты вуза уже защитили несколько дипломных работ, которые были связаны с работой МЧС. Кроме этого, ребята смогут принять участие в Международном научно-исследовательском учении, которое состоится на территории области в апреле будущего года.

Руслан Назаров, начальник ГУМЧС России по Мурманской области: «В целом от нашего сотрудничества уже есть практическая польза».