Руководители областного центра поздравляют воспитателей с профессиональным праздником

В предстоящее воскресенье в России отмечается День воспитателя, но цветы и поздравления работники дошкольного образования принимают уже сейчас. Тёплые слова прозвучали и от глав города, которые посетили детский сад № 115.

Воспитатель в детском саду для многих малышей становится второй мамой – он отдаёт всего себя, чтобы ребёнок был окружён заботой и вниманием, дарит тепло своей души и не ждёт в ответ благодарных слов.

Дошкольное учреждение № 115 в заполярной столице работает вот уже более 40 лет. За это время первые жизненные навыки здесь получило не одно поколение мурманчан.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я всегда преклоняюсь перед этими людьми. Я помню свою первую воспитательницу детского сада Галину Алексеевну. Она уже ушла из жизни, но эту женщину я запомнил на всю жизнь, потому что она - яркий представитель этой профессии. В первую очередь, конечно, любовь к детям, знаете, беззаветная. И наши работники дошкольного образования в Мурманске как раз отличаются именно этим».

Домашнюю атмосферу в детских садах создают не только воспитатели, но и условия, в которых они работают. Чтобы юные мурманчане всегда были в тепле и меньше болели, в учреждении заменили все окна на новые. Следующая цель – поставить теневые навесы, особенно актуальные для наших погодных условий.

Такое внимание властей к профессии воспитателя и условиям в детских садах привлекательно для молодых специалистов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здорово, что молодые специалисты приходят на работу в наши детские сады. Они любят работать с детьми, они ценят свою профессию, они понимают, что это профессия надёжная, она достаточно неплохо сейчас оплачивается. Конечно, она очень трудная, волнительная. Это работа с самым дорогим, ценным, что у нас есть, с нашими детишками».

В комфортных условиях и работается лучше. Доказательством этого служат местные педагоги. Они активно развивают инновационные методики дошкольного образования, участвуют и побеждают в различных конкурсах.