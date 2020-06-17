Руководители региона и города проверили ход ремонта дорог

Глава региона осмотрел, как в Мурманске продвигаются ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Андрей Чибис вместе с главой администрации Мурманска Евгением Никорой побывал на ремонтируемых участках улиц Чумбарова-Лучинского и Загородная.

Здесь работы ведут уже не первый день и, как выяснилось, с небольшим отставанием от графика. Однако, по словам сити-менеджера, эти проблемы оперативно решают. Уже намечен план по ликвидации задержек и возвращению к нужным срокам. За объектами ведётся пристальный контроль.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас сроки выполнения работ практически по всем объектам, связанным с ремонтом дорог, 1 сентября. Мы должны до конца августа все работы закончить. Поэтому уверен, что мы с вами будем вместе контролировать ремонт и обустройство новых дорог в городе Мурманске ещё ни один раз».