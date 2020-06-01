Руководители школ и лицеев поделились планами на будущий учебный год

Подошёл к концу непростой очередной учебный год. Несмотря на новый удаленный формат работы и прочие сложности, связанные с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, муниципальные общеобразовательные учреждения смогли показать хорошие результаты на федеральном уровне.

Из-за пандемии всем общеобразовательным учреждениям пришлось перейти на дистанционное обучение. Именно тогда родители смогли прочувствовать, насколько непросто быть педагогом даже для одного ребёнка.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Произошла переоценка ценностей. И мы поняли, где мы и кто мы на самом деле. Произошло усиление роли учителя».

Работу наших педагогов отметили и на федеральном уровне, например, мурманские академический лицей и политехнический вошли в число лучших школ России. По словам Татьяны Шовской, такой успех стал возможен благодаря системному подходу к образовательному процессу.

Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея: «Это не только реализация программ по соответствующим предметам, это благодаря созданной в Мурманске системе дополнительного образования. Где ребята могут попробовать будущую профессию, соприкоснуться с ней».

На достигнутом руководители общеобразовательных школ останавливаться не намерены. Например, в Мурманском академическом лицее может появиться профильный класс, в котором будут обучаться старшеклассники, планирующие связать свою жизнь с гражданской авиацией. Такие начинания на уровне администрации готовы поддержать.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Важно, что мы, завершая этот экстраординарный год, думаем о будущем. Мы планируем строительство двух новых школ и это вызов для города-героя».

Отмечая заслуги образовательных учреждений, которые достойно представили Мурманск на региональном и федеральном уровнях, глава администрации областного центра Евгений Никора выразил уверенность, что и в дальнейшем школы Заполярья смогут составлять серьёзную конкуренцию.