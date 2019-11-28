Руководители управляющих компании Ленинского округа обсудили сезонные проблемы

Представители управляющих организаций, обслуживающие Ленинский округ, встретились, чтобы обсудить текущие проблемы. С наступлением холодов жителей многоквартирных домов беспокоит снежная каша во дворах, свисающие с кровли наледи и скользкие тротуары.

Поэтому специалисты из администрации Октябрьского округа и депутаты городского Совета регулярно проводят плановые и внеплановые рейды в борьбе за чистоту и безопасность дворов. «Сегодня у нас проходит седьмое заседание. В округе у нас 31 управляющая компания обслуживают 736 домов, из них 136 со скатными кровлями, - говорит Александр Матыленок, заместитель начальника управления Ленинского административного округа г.Мурманска. – Необходимо уделить особое внимание именно им, устранить недостатки по наличию сосулек на скатных кровлях».

Результаты таких работ обсуждают на заседаниях оперативного штаба два раза в неделю. Стоит отметить, что такие меры дают положительные результаты.

В обратной связи с представителями администрации округа заинтересованы и председатели товариществ собственников жилья, которые также приходят на встречи, хотя у домов с такой формой управления коммунальных проблем зачастую меньше.

«Все жильцы у нас знают, кто и чем обязан заниматься, поэтому у нас организовано все хорошо: граждане убирают автотранспорт, у нас есть земельный участок, куда мы складируем снег, а потом вывозим», - рассказывает Татьяна Липанова, председатель ТСЖ «Заполярье».

Во время разбора «полётов» представителям управляющих компаний рекомендуют внимательней относиться к обращениям жителей и незамедлительно устранять выявленные недостатки, потому что от чистоты дворовых территорий зависит безопасность передвижения и пешеходов, и автолюбителей.