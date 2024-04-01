Руководителя Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора Сергея Михайлова наказали за бездействие

Ведомство выявило нарушения в деятельности одной из компаний, но для их предотвращения ничего не предприняло.

Деятельность БАМУ Росприроднадзора у нашей телекомпании уже давно вызывает серьёзные вопросы. Структура на поверку оказалась чрезвычайно закрытой. Оперативные комментарии по поводу нарушений гораздо проще получить у силовых ведомств, чем у этого контролирующего органа.

С прессой в БАМУ общаются только через официальные запросы, ответы на которые приходят тогда, когда они уже для оперативных сюжетов не актуальны.

Мы несколько раз пытались получить от главы управления Сергея Михайлова хоть какую-то информацию, но на рабочем месте не застали чиновника ни разу. Во время наших звонков он постоянно оказывается в отпуске. Например, наша последняя попытка получить комментарий по поводу сброса териберским отелем «Кедар Грасс» канализации прямиком в Баренцево море:

- Михайлов Сергей Валентинович в отпуске до конца января.

- Я понял, а с заместителем его, может быть?

- Да, есть временно исполняющая обязанности Чернятьева Елена Сергеевна, но она сейчас на совещании. Вы, если с телевидения, то пишите нам письменный запрос на нашу почту, мы на него письменно ответим.

- Ага, я понял. Но это так долго всегда всё происходит, а нам бы оперативно получить как-нибудь комментарий.

- Ну, давайте я запишу ваши контакты, передам информацию. Сейчас, к сожалению, она не сможет с вами переговорить.

То ли «везёт» нам так, то ли очень сильно утомился человек за время руководства, но, создаётся впечатление, что работать господину Михайлову некогда.

Как оказалось, БАМУ всё же что-то делает. Например, проводит проверки и выявляет нарушения. Вот только в результате выявленные нарушения не всегда пресекаются.

Людмила Пашковская, помощник Мурманского межрайонного природоохранного прокурора: «В рамках проверки специалисты Росприроднадзора установили, что допускаются нарушения проектной документации, которая изначально прошла экспертизу. Эти нарушения были положены в основу акта проверки. Но, вместе с тем, акт проверки у нас не является документом, который бы обязывал у нас юридическое лицо предпринять какие-то действия. Акт проверки - это, фактически, документ, оканчивающий проверку, констатирующий в целом все обстоятельства, которые были установлены в рамках проверки. Законодательство обязывает органы контроля в случае выявления нарушений законодательства по итогам проверки выдать лицу предписание».

Никаких предписаний юрлицу БАМУ Росприроднадзора не выдал. Получается, просто констатировал факт нарушения, но для его устранения ничего не предпринял. По этой причине в отношении Михайлова возбудили дело об административном правонарушении.

Людмила Пашковская, помощник Мурманского межрайонного природоохранного прокурора: «Эта статья предусматривает ответственность должностных лиц органов контроля и надзора за невыдачу предписания. Данное административное дело было рассмотрено, судом принято решение о привлечении лица к административной ответственности».

У Сергея Михайлова эта статья первая. Поэтому суд решил вынести ему только предупреждение. Но не исключено, что в деятельности БАМУ могут найти и другие подобные нарушения. Как сообщили нам в природоохранной прокуратуре, внимание к сфере государственного контроля и надзора в Мурманской области теперь будет повышенное.