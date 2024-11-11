День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.24 19:30
Руководителя безответственной управляющей компании поправят
Региональный Следственный комитет отреагировал на сообщения средств массовой информации о том, что в квартире одного из домов города Мурманска отсутствуют условия для проживания из-за действий управляющей компании.
Органы не сообщают адрес дома с коммунальными бедами, но, скорее всего, речь о улице Привокзальной.
Алина Александрович, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области: «По данному факту следственными органами СУ СК России по Мурманской области организована процессуальная проверка. Следователи СК выполняют комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки указанной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение».
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