Руководителям ДОСААФ приходится бороться за правильную трактовку постановления губернатора
Ограничительные меры, введенные во время пандемии, отразились на работе всех, от кого зависят грузоперевозки. Специалисты ДОСААФ Кандалакшской автошколы остались без необходимых запчастей.
С самого начала пандемии грузоперевозки в Мурманскую область не останавливались ни на один день. Сообщение региона с другими субъектами Российской Федерации стратегически важно. По транспортным артериям регулярно в Заполярье идут автомобили с продовольствием, лекарственными препаратами и другими предметами первой необходимости. Запчасти для автомобилей также должны были доставить в ДОСААФ Кандалакшской автошколы из Санкт-Петербурга вовремя, но этого не произошло.
Артём Кузьмин, и.о. начальника Кандалакшской автошколы ДОСААФ России: «Все договора были заключены, все справки предоставлены, есть свидетельские показания, что все справки у молодых людей были в наличии. Сейчас ситуация складывается так, что только правоохранительные органы могут помочь нам».
Согласно постановлению губернатора Мурманской области в регион могут беспрепятственно прибывать юридические и физические лица, осуществляющие трудовые обязательства, если их пребывание на территории региона не превышает 72 часов. Об этом чётко говорят не только документы, но и консультанты на «горячей линии» оперштаба по коронавирусу.
Из разговор сотрудника ДОСААФ с оперштабом: «То есть, человек спокойно приезжает, отдает мои вещи, разгружает и уезжает?»
- Да, надо чтобы он успел в течение 72-х часов выгрузиться и успеть выехать за пределы региона.
Такого времени вполне бы хватило для доставки груза в ДОСААФ, об этом точно знают и на посту в Кандалакше. Знают, но не считают нужным следовать указаниям руководства:
- Мы пропускаем только жителей, имеющих прописку Кандалакшского района, либо пропускаем с Мурманска и с области жителей, у которых есть недвижимость в Кандалакше.
- А если он привезёт какие-то вещи, то не пропускаете? А если связывают обязательства? Есть договор, документ.
- Если это экспресс-почта или везут какой-то груз, накладные есть, то мы их пропускаем.
Восстановить справедливость руководители ДОСААФ решили при помощи правоохранительных органов. Выяснилось, что распоряжение не впускать на территорию Кандалакшского района автомобиль с запчастями из Санкт-Петербурга дала сотрудница администрации города Кандалакша Пискарева Ирина Викторовна.
Арсений Филиппов, и.о. председателя ДОСААФ Мурманской области: «В воскресенье я с ней говорил. Объяснил, что груз везут в Кандалакшскую школу, а мои вещи должны быть перевезены в Умбу. Она сказала, что пропускать не будет, так как нет справок, что 293-е постановление А.В. Чибиса, которое, я считаю, написано сухо, чётко и понятно для любого человека, имеющего юридические знания, для того, чтобы правильно трактовать это постановление».
По словам представителей ДОСААФ, такое вольное понимание документов способствует росту дополнительного напряжения, связанного с ограничительными мерами во время пандемии, мешает нормальной работе организации. Надеются, что сотрудники внутренних дел смогут поспособствовать тому, чтобы такие ситуации на местах не повторялись с другими предприятиями, которые также нуждаются в товарах первой необходимости.
Хочется отметить, что приездом съёмочной группы «Арктик-ТВ» в Кандалакшу заинтересовались неизвестные люди, которые сопровождали нас до самого выезда из города и снимали все наши действия на мобильный телефон.