Руководство медицинской клиники «CMD» уверено в развитии важной для северян сферы

Организовать свой бизнес и стать предпринимателем мечтают многие молодые люди. Однако все знают, что для реализации масштабных идей необходим приличный финансовый вклад.

Большую поддержку представителям малого и среднего бизнеса оказывает правительство Мурманской области, предоставляя гранты на развитие собственного дела молодым и амбициозным предпринимателям.

Побороться за грант в прошлом году решила и Марина Волкова - директор медицинской клиники «CMD». Успех не заставил себя долго ждать.

Официальное торжественное открытие нового офиса Центра молекулярной диагностики на улице Беринга состоялось в январе этого года. Событие – яркое и долгожданное для многих мурманчан, живущих в этом районе. Появление подобной клиники «у дома» - заслуга целеустремленных руководителей, которые решились на участие в конкурсе грантов правительства Мурманской области.

Марина Волкова, директор медицинской клиники «CMD» в Мурманске, ул. Беринга, 2: «Мы узнали, что проводятся такие программы, стали участником. Нам абсолютно не сложно было принимать участие в этом проекте, поскольку мы имеем квалификацию, опыт работы. Пакет документов на грант абсолютно отработан, он не требует сложных документов. Если имеется опыт работы, то составление финансового плана займёт несколько часов».

Здесь, как и в первом офисе «CMD», распложенном в Ленинском округе Мурманска, есть кабинет для забора биоматериалов. Помимо этого, дополнительно ведутся приёмы узких специалистов, например, можно пройти осмотр профильных врачей и функциональную диагностику. Совсем скоро станет доступно и ультразвуковое исследование на современном УЗИ-аппарате.

Наталья Сидорова, медицинская сестра клиники «CMD» в Мурманске, ул. Беринга, 2: «Большое количество звонков поступает от северян, пациенты заходят и узнают об исследованиях УЗИ, все очень ждут».

Помешать расширению клиник «CMD» не в состоянии даже санкции, вводимые против России. Руководитель клиники уверена в экономической устойчивости и развитии бизнеса. Также как и сотрудники уверены в том, что у них будет стабильная работа.

Марина Волкова, директор медицинской клиники «CMD» в Мурманске, ул. Беринга, 2: «Никаких ограничений по приёму биоматериалов сегодня нет. Насколько мы знаем, их вводить и не планируют. Запасов реагентов хватит более чем на год, соответственно, перебоев в работе мы не ждём».

Не стоит ждать и резкого повышения цен на услуги и лабораторные исследования, оказываемые медицинской клиникой «CMD», они остаются все на том же доступном для пациентов уровне.