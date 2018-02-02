Карантин в Полярном снятВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Безумная любовь, или Найти свой пазл в жизни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»02.02.18 19:30

Руководство ЗАТО Александровск решает вопрос медико-биологического обеспечения спортивной подготовки

Делегация федерального уровня. Представители Министерства здравоохранения, Министерства спорта Российской Федерации, а также сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко с рабочим визитом посетили ЗАТО Александровск.

Гости в первую очередь отправилась в спортивную школу, решив сначала совершить некий объезд территории, а уж потом провести совещание по вопросам развития массового спорта и медицинского сопровождения юных спортсменов.

В спортивной школе Снежногорска тренируются более девятисот ребят. Для баскетболистов, единоборцев и даже горнолыжников – оснащенные залы, современные тренажеры, а для пловцов - бассейн. С него-то все и начиналось. Бассейн возвели как пристройку к спортшколе ещё в конце девяностых, а вот новое современное здание появилось только в 2016 году. Всего в ЗАТО Александровск 3 спортивные школы, которые посещают 3,5 тысячи юных спортсменов. Проблем с тем, что не найти секцию по душе, не возникает. Как нет и дефицита специального оснащения. Вопрос в другом – не хватает медицинского сопровождения. Об этом сенатору уже сообщал глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров.

- Вопрос  по обеспечению медицинского сопровождения возник после обращения ко мне Семёна Михайловича Каурова, - напомнила Татьяна Кусайко, член Совета Федерации от Мурманской области. – Вопрос был рассмотрен на экспертном совете по спорту при Совете Федерации. Это проблема федерального уровня. И сейчас, побывав здесь, мы увидели, что все условия для занятия спортом есть, но надо выстроить цепочку: тренер - ребёнок - врач.

Президент в мае прошлого года уже поручил открыть кабинеты спортивной медицины в стране. В Мурманской области на примере ЗАТО принято решение опробовать модель медико-биологического обеспечения спортивной подготовки.

- Самый главный принцип медицины – не навреди. Он и в спорте применим. Этим занимается спортивная медицина, - говорит Борис Поляев, главный внештатный специалист по спортивной медицине Министерства здравоохранения РФ. - аботой этой службы мы заинтересовались. Мы проведём совещания, примем решения, чтобы спорт был безопасен и полезен для наших детей.

Задачи спортивных врачей – заметить патологии, если они существуют и выявить их заранее – до получения физических нагрузок, а также выдать допуск для поездки на турнир или чемпионат. Пока что для этой цели ребятам из ЗАТО приходится ездить в областной центр.

- У нас большое количество детей, которые занимаются спортом, - отметил Семён Кауров, глава администрации ЗАТО Александровск. - Мы вынуждены возить наших детей в Мурманск на специализированных автобусах, чтобы они  в диспансере проходили обследования. Так как этапы подготовки непростые, чтобы исключить транспортную составляющую и обеспечить безопасность,  мы и хотим, чтобы был свой спортивный врач.

На сегодняшний день специалисты-педиатры, которые работают в медучреждениях ЗАТО, могут только выдавать справки о допуске к занятиям на секции. Но это лишь первая ступень, говорят тренеры. На втором году обучения спортсмен получает обходной лист, заключение в котором должен поставить уже специалист областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Такая справка действует в течение трёх месяцев. Поэтому тренер и родители должны планировать поездку в Мурманск и не одну.

- Спортивная школа выдаёт лист и время на прохождение – месяц. Я, как родитель говорю, как тренер, - отмечает Игорь Шкуратов, тренер-преподаватель ДЮСШ № 2 (г.Снежногорск). - И после этого ещё надо съездить в областной диспансер, где поставит своё заключение врач спортивной медицины.

Как говорит глава администрации Александровска, чтобы решить вопрос, ЗАТО готово оборудовать кабинет спортивного врача, но нужен специалист, который пройдёт специализированное обучение и получит все необходимые разрешения. Сегодня, с учётом распоряжения президента страны и внимания к проблеме со стороны министерств здравоохранения и спорта, вполне можно рассчитывать, что через некоторое время  юным спортсменам ЗАТО уже не придётся ехать за всеми документами в Мурманск, выпадая из учебного процесса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 183 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ирина
31.01.18 11:18
Здравствуйте! Я проживаю в Самаре "Южный город" с декабря 2017 года хочу пожаловаться на УК ЮГ-Сервис в подъезде моего дома сломался доводчик на входной двери в начале января этого года, 17.01.18г.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Игорь
31.01.18 09:10
Правильно, на открытые катки приглашаем детей кататься, а в ледовом дворце будем торговать и песни петь. Большего идиотизма от городских и областных властей придумать сложно!
Комментарий к новости:Ледяные катки под окнами домов
Sergey Kysil
30.01.18 12:55
Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире04:25«Знаки». Развлекательная программа (12+)04:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)05:25«Матрица времени». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на морковь установили рекорд роста-PRO ВалютуКурс евро вырос на 30 копеек, доллар потерял 22 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС выработала первый в 2018 году миллиард киловатт-часов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газШельфовая эпопея: медленно, но верно-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика