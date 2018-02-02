Руководство ЗАТО Александровск решает вопрос медико-биологического обеспечения спортивной подготовки

Делегация федерального уровня. Представители Министерства здравоохранения, Министерства спорта Российской Федерации, а также сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко с рабочим визитом посетили ЗАТО Александровск.

Гости в первую очередь отправилась в спортивную школу, решив сначала совершить некий объезд территории, а уж потом провести совещание по вопросам развития массового спорта и медицинского сопровождения юных спортсменов.

В спортивной школе Снежногорска тренируются более девятисот ребят. Для баскетболистов, единоборцев и даже горнолыжников – оснащенные залы, современные тренажеры, а для пловцов - бассейн. С него-то все и начиналось. Бассейн возвели как пристройку к спортшколе ещё в конце девяностых, а вот новое современное здание появилось только в 2016 году. Всего в ЗАТО Александровск 3 спортивные школы, которые посещают 3,5 тысячи юных спортсменов. Проблем с тем, что не найти секцию по душе, не возникает. Как нет и дефицита специального оснащения. Вопрос в другом – не хватает медицинского сопровождения. Об этом сенатору уже сообщал глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров.

- Вопрос по обеспечению медицинского сопровождения возник после обращения ко мне Семёна Михайловича Каурова, - напомнила Татьяна Кусайко, член Совета Федерации от Мурманской области. – Вопрос был рассмотрен на экспертном совете по спорту при Совете Федерации. Это проблема федерального уровня. И сейчас, побывав здесь, мы увидели, что все условия для занятия спортом есть, но надо выстроить цепочку: тренер - ребёнок - врач.

Президент в мае прошлого года уже поручил открыть кабинеты спортивной медицины в стране. В Мурманской области на примере ЗАТО принято решение опробовать модель медико-биологического обеспечения спортивной подготовки.

- Самый главный принцип медицины – не навреди. Он и в спорте применим. Этим занимается спортивная медицина, - говорит Борис Поляев, главный внештатный специалист по спортивной медицине Министерства здравоохранения РФ. - аботой этой службы мы заинтересовались. Мы проведём совещания, примем решения, чтобы спорт был безопасен и полезен для наших детей.

Задачи спортивных врачей – заметить патологии, если они существуют и выявить их заранее – до получения физических нагрузок, а также выдать допуск для поездки на турнир или чемпионат. Пока что для этой цели ребятам из ЗАТО приходится ездить в областной центр.

- У нас большое количество детей, которые занимаются спортом, - отметил Семён Кауров, глава администрации ЗАТО Александровск. - Мы вынуждены возить наших детей в Мурманск на специализированных автобусах, чтобы они в диспансере проходили обследования. Так как этапы подготовки непростые, чтобы исключить транспортную составляющую и обеспечить безопасность, мы и хотим, чтобы был свой спортивный врач.

На сегодняшний день специалисты-педиатры, которые работают в медучреждениях ЗАТО, могут только выдавать справки о допуске к занятиям на секции. Но это лишь первая ступень, говорят тренеры. На втором году обучения спортсмен получает обходной лист, заключение в котором должен поставить уже специалист областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Такая справка действует в течение трёх месяцев. Поэтому тренер и родители должны планировать поездку в Мурманск и не одну.

- Спортивная школа выдаёт лист и время на прохождение – месяц. Я, как родитель говорю, как тренер, - отмечает Игорь Шкуратов, тренер-преподаватель ДЮСШ № 2 (г.Снежногорск). - И после этого ещё надо съездить в областной диспансер, где поставит своё заключение врач спортивной медицины.

Как говорит глава администрации Александровска, чтобы решить вопрос, ЗАТО готово оборудовать кабинет спортивного врача, но нужен специалист, который пройдёт специализированное обучение и получит все необходимые разрешения. Сегодня, с учётом распоряжения президента страны и внимания к проблеме со стороны министерств здравоохранения и спорта, вполне можно рассчитывать, что через некоторое время юным спортсменам ЗАТО уже не придётся ехать за всеми документами в Мурманск, выпадая из учебного процесса.