Русалка на выпасе – новое удивительное видео от мурманского блогера-моряка Романа Федорцова

Роман Федорцов продолжает удивлять своих почитателей новыми видео. На одном из них запечатлена пасущаяся дюгонь. В переводе с малайского - русалка.

Этот морское травоядное млекопитающее, представитель отряда сирен. У дюгоней грубая кожа и ластообразные плавники. Несмотря на отсутствие ушных раковин, у них очень острый слух. И пусть схожесть с ластоногими не путает вас, на самом деле, ближайшие родственники этих млекопитающих – хоботные. А продолжительность их жизни до 70 лет.

Дюгонь занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы со статусом «уязвимый вид».