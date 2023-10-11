Руслан Мамедов: о лазерных технологиях в лечении заболеваний вен

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор на очень важную тему - ведь что может быть важнее здоровья?

Варикоз, что это такое? Как определить этот недуг и можно ли вылечить? Почему не стоит бояться лазерной операции? Действительно ли так опасен тромбоз? И чем занимается эндоваскулярный хирург?

На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает Руслан Мамедов, сердечно-сосудистый хирург, эндоваскулярный хирург, основатель клиники лазерной хирургии «Доктор Север».