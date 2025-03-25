Руслан Мамедов: о возможностях современной сосудистой хирургии

Кардиохирургия - одно из самых сложных и важных направлений в хирургии, требующее высочайшего профессионализма от специалистов.

Мурманский врач Руслан Мамедов прошёл обучение в Бразилии у всемирно известного профессора, сосудистого хирурга Касуо Мияке. Он стал не только одним из двух врачей в России, прошедших это обучение, но и официально единственным в нашей стране сосудистым специалистом полного цикла, практикуя эндоваскулярную хирургию, сосудистую хирургию и эстетическую флебологию вместе.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Руслан Эльдарович Мамедов, главный врач и основатель клиники лазерной хирургии, рассказывает о возможностях современной сосудистой хирургии.