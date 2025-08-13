Руслана Стегура: о семейном фестивале «РыбаФест», или Где в эту субботу поесть бесплатной ухи

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - продюсер фестиваля Руслана Стегура рассказывает о том, как и где принять участие в дегустации бесплатной ухи, когда на сцену выйдут «Пропаганда» и «Конец Фильма».