Руслана Стегура: вспоминаем самые яркие моменты широкой Масленицы

В зоне отдыха отеля «Огни Мурманска» 2 марта развернулась широкая Масленица от «Русского радио».

Многочисленные участники праздника активно принимали участие в силовом экстриме, гонках на лопатах, водили хороводы и во многих других активностях.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Руслана Стегура, продюсер «Region Media Team» рассказывает о тонкостях организации и проведения праздника.