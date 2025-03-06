День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.25 12:00
Руслана Стегура: вспоминаем самые яркие моменты широкой Масленицы
В зоне отдыха отеля «Огни Мурманска» 2 марта развернулась широкая Масленица от «Русского радио».
Многочисленные участники праздника активно принимали участие в силовом экстриме, гонках на лопатах, водили хороводы и во многих других активностях.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Руслана Стегура, продюсер «Region Media Team» рассказывает о тонкостях организации и проведения праздника.
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