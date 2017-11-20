«Русская Аквакультура» расширяет сотрудничество с предприятиями региона

«Русская Аквакультура», крупнейшая российская рыбоводная компания, объявила о приобретении опциона на заключение договора о покупке доли в размере 40 процентов уставного капитала рыбоперерабатывающего завода в посёлке Три Ручья.

Современное предприятие оснащено высококлассным оборудованием и холодильным складом. Мощности завода для переработки красной рыбы могут достигать 25 тысяч тонн в год. Завод расположен в удобной транспортной доступности от действующих и новых ферм «Русской Аквакультуры», выращивающей атлантического лосося и радужную форель.

В течение двух последних лет «Три ручья» выступает партнёром холдинга «Русской Аквакультуры», обеспечивая высокое качество выпускаемой продукции.

Приобретение опциона на покупку доли в капитале предприятия высоко оценил генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» Илья Соснов, который сказал: «Мы рады возможности расширить сотрудничество с нашим партнёром, компанией «Три ручья», которая на деле доказала свой профессионализм и надежность. Наличие проверенных мощностей по первичной переработке гарантирует высококачественную и своевременную обработку свежей рыбы на прозрачных и понятных условиях в долгосрочном периоде».

Рыбоводный холдинг недавно уже приобрёл два смолтовых завода в Норвегии и озвучил планы строительства завода по выращиванию малька в России. К 2025 году холдинг намерен выйти на объёмы производства свыше 30 тысяч тонн товарной красной рыбы в год.