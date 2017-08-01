«Русская Арктика» - на борту атомного ледокола «50 лет Победы»

На борту атомного ледокола «50 лет Победы» открыли выставку, посвященную национальному парку «Русская Арктика». Экспозиция приурочена к Году экологии в России.

В холле и библиотеке ледокола разместили восемнадцать снимков, которые в разные годы сделал сотрудник национального парка на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Выставка будет экспонироваться на судне на постоянной основе. До 12 августа ледокол «50 лет Победы» совершит ещё пять круизных рейсов по маршруту Мурманск-Северный полюс.

Напомним, Национальный парк «Русская Арктика» создали в 2009 году. Он включает территорию двух полярных архипелагов - Новую Землю с прилегающими островами и Землю Франца-Иосифа. Это самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория в России.