Русская православная церковь и Армия - едины духом, сильны верой!

Современный этап развития военно-церковных отношений открывает большие возможности и для формирования институтов военного духовенства. Именно это стало главной темой ежегодной конференции по взаимодействию с Вооруженными силами РФ, проведенной Мурманской епархией.

На ежегодную конференцию по взаимодействию с Вооруженными силами РФ «Духовные основы воинского служения Отечеству. Уроки столетия и современная практика пастырского окормления военнослужащих в Кольском Заполярье» мурманская епархия пригласила не только священнослужителей, но и представителей различных военных формирований.

- Духовное основание воинского служения – это заповедь Божия. Нет больше той любви, которая положит жизнь свои за други своя. Это высшая заповедь Божия, - говорит протоиерей Андрей Амелин, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ Мурманской епархии, - потому что самое дорогое, что у человека есть, это его жизнь. И воин, присягая на верность Отечеству, даёт обещание даже не пощадить своей жизни для того, чтобы спасти свой народ, свою страну.

Перед началом конференции был совершён молебен перед Нерукотворным образом Господа Иисуса Христа. С приветственным словом выступил митрополит Мурманский и Мончегорский Симон, который поблагодарил всех участников конференции, высказал мнение о необходимости подобных мероприятий.

На практической части мероприятия было представлено 9 докладов. Основные темы - духовные истоки Русской революции, взаимодействие военного коллектива со священником и востребованность работы с военными, а также её результаты.

- Я думаю, что каждый из руководителей военного ведомства может сказать и чётко определить, во-первых, то, что мы отмечаем снижение уровня суицидальных проявлений и грубых нарушений воинской дисциплины, - говорит протоиерей Сергий Привалов, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями РФ. - Второй момент, или показатель, который мы бы воспринимали и на свой счёт, это то, что командиры хотят, чтобы военные священнослужители вставали на должности в их подразделения.

На сегодняшний день на должности в Вооруженные силы РФ назначено более 150 священнослужителей, ещё около 30 - к назначению. Всего открыто 265 штатных должностей военного духовенства. Мурманская область, несмотря на свое географическое положение, по словам священников, является одной из самых военизированных митрополий в стране.