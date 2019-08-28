«Русская треска» - новый завод на месте исчезнувшего Мурманского рыбообрабатывающего комбината

На территории Мурманского морского рыбного порта, где раньше находилось здание управления Мурманского рыбообрабатывающего комбината и производственные цеха Первого холодильного завода, открылся новый рыбоперерабатывающий завод «Русская треска». На церемонии открытия присутствовал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, который участвовал и в закладке памятной капсулы на месте строительства второго завода.

Светлые просторные помещения и новое оборудование. Строить рыбоперерабатывающий завод «Русская треска» начали в 2018 году. Закончить работы обещали к сентябрю этого года. План перевыполнили, церемонию открытия провели уже в конце августа. Скоро по конвейеру здесь «поедет» первая партия товарного филе трески. Руководство завода обещает, что на полной мощности завод сможет выпускать более 50 тонн продукции в сутки.

«Заводы мощностью 50 тонн в сутки по сырью строятся в нашей стране не часто, - отметил Евгений Комин, генеральный директор завода «Русская треска». - И наш завод - один из немногих, которые сдаются в наше время. Не все выбирают такие крупные проекты, потому что это не только объём инвестиций, объём организационных усилий, это ещё и уверенность в том, что произведённый поток продукции вы сможете продать».

По словам владельцев завода, оборудование на нём стоит передовое. Это и техника для разморозки сырья перед его переработкой, есть робот-порционер - полностью автоматический. Как это всё работает, сегодня руководство «Русской трески» продемонстрировало наглядно. Однако это филе пока не является товарным продуктом и после наладки оборудования оно будет утилизировано.

«По плану мы уже запускаем мощности в январе, - сообщил Федор Кирсанов, генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании». - До этого мы работаем в режиме пуско-наладки. Долю экспорта сложно сказать сегодня. Всё зависит от коммерческой конъюнктуры. Часть продукции будет уходить на экспорт, но, безусловно, существенная часть будет идти местным потребителям, в магазины Мурманской области. И, я надеюсь, не только в Мурманскую область. И до Москвы, наконец-то, мы дотянемся свежей хорошей треской».

50 тонн в сутки - объём большой. Чтобы обеспечить завод сырьём, руководство компании планирует договариваться о поставках с местными рыбопромышленниками. Кроме того, часть рыбы будет завозиться с Дальнего Востока. Владелец нового завода «Русская рыбопромышленная компания» уже там давно и прочно закрепился.

«Мы приветствуем появление новых инвесторов, новых производителей на нашей территории. При этом принципиально важно, чтобы вместе с производством приходил и новый объём биоресурсов. Важно, что компания, которая построила, «Русская рыбопромышленная компания», не просто строит тут рыбоперерабатывающие мощности в рамках инвестиционной квоты, которая дана, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Мы с коллегами договорились о том, что объём дальневосточной рыбы в нашу область будет поставлен и поставляться будет регулярно, чтобы расширять ассортимент на прилавках магазинов».

На заводе решены и вопросы экологической безопасности. Рядом с заводом расположена компрессорная станция и резервуары для очистки сточных вод. А чуть дальше вскоре вырастет ещё один завод этой компании. Называться он будет «Русская пикша» и сможет выпускать 25 тонн продукции в сутки. Откроют второй завод в 2020 году. На его месте руководство «Русской рыбопромышленной компании» совместно с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом заложили памятную капсулу с посланием потомкам.