В Мурманскую область поступила вакцина против гриппа для вакцинации детей и беременныхНа арктический шельф ведомства хотят пустить всех. Решение за президентом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.19 19:30

«Русская треска» - новый завод на месте исчезнувшего Мурманского рыбообрабатывающего комбината

На территории Мурманского морского рыбного порта, где раньше находилось здание управления Мурманского рыбообрабатывающего комбината и производственные цеха Первого холодильного завода, открылся новый рыбоперерабатывающий завод «Русская треска». На церемонии открытия присутствовал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, который участвовал и в закладке памятной капсулы на месте строительства второго завода.

Светлые просторные помещения и новое оборудование. Строить рыбоперерабатывающий завод «Русская треска» начали в 2018 году. Закончить работы обещали к сентябрю этого года. План перевыполнили, церемонию открытия провели уже в конце августа. Скоро по конвейеру здесь «поедет» первая партия товарного филе трески. Руководство завода обещает, что на полной мощности завод сможет выпускать более 50 тонн продукции в сутки.

«Заводы мощностью 50 тонн в сутки по сырью строятся  в нашей стране не часто, - отметил Евгений Комин, генеральный директор завода «Русская треска». - И наш завод - один из немногих, которые сдаются в наше время. Не все выбирают такие крупные проекты,  потому что это не только объём инвестиций, объём организационных усилий, это ещё и уверенность в том, что произведённый поток продукции вы сможете продать».

По словам владельцев завода, оборудование на нём стоит передовое. Это и техника для разморозки сырья перед его переработкой, есть робот-порционер - полностью автоматический. Как это всё работает, сегодня руководство «Русской трески» продемонстрировало наглядно. Однако это филе пока не является товарным продуктом и после наладки оборудования оно будет утилизировано.

«По плану мы уже запускаем мощности в январе, - сообщил Федор Кирсанов, генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании». -  До этого мы работаем в режиме пуско-наладки. Долю экспорта сложно сказать сегодня. Всё зависит от коммерческой конъюнктуры. Часть продукции будет уходить на экспорт, но, безусловно, существенная часть будет идти местным потребителям, в магазины Мурманской области. И, я надеюсь, не только в Мурманскую область. И до Москвы, наконец-то, мы дотянемся свежей хорошей треской».

50 тонн в сутки - объём большой. Чтобы обеспечить завод сырьём, руководство компании планирует договариваться о поставках с местными рыбопромышленниками. Кроме того, часть рыбы будет завозиться с Дальнего Востока. Владелец нового завода «Русская рыбопромышленная компания» уже там давно и прочно закрепился.

«Мы приветствуем появление новых инвесторов, новых производителей на нашей территории. При этом принципиально важно, чтобы вместе с производством приходил и новый объём биоресурсов. Важно, что компания, которая построила, «Русская рыбопромышленная компания», не просто строит тут рыбоперерабатывающие мощности в рамках инвестиционной квоты, которая дана,  - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Мы с коллегами договорились о том, что объём дальневосточной рыбы в нашу область будет поставлен и поставляться будет регулярно, чтобы расширять ассортимент на прилавках магазинов».

На заводе решены и вопросы экологической безопасности. Рядом с заводом расположена компрессорная станция и резервуары для очистки сточных вод. А чуть дальше вскоре вырастет ещё один завод этой компании. Называться он будет «Русская пикша» и сможет выпускать 25 тонн продукции в сутки. Откроют второй завод в 2020 году. На его месте руководство «Русской рыбопромышленной компании» совместно с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом заложили памятную капсулу с посланием потомкам.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
24.08.19 21:46
Прощай... В Питере нельзя было, а "В Мурманске - ЖИТЬ!"... «Прощай, оружие!» - роман Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1929 году.
Комментарий к новости:Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска к месту постоянного базирования
Д.О. Вернер
22.08.19 21:12
Во здорово: выдавать обязанности за ПОДАРКИ! "Подарили вторую жизнь детскому саду..."
Комментарий к новости:Подарили вторую жизнь детскому саду № 97
Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики снижают цены на бензин, а на АЗС упорно их держат-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 15 копеек, евро – почти на 5 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики отремонтировали более 50 км самой протяжённой ЛЭП Колэнерго-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газЮрий Трутнев торопится заработать на богатствах Арктики-PRO ЗаконыМинпросвещения разработало правила этики для учителей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 313 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика