Русские люди – нам, чем хуже, тем лучше - Иерей Тарасий

В минувшие выходные на стадионе «Строитель» Мурманска прошёл 2-й этап отборочного турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по русскому хоккею. Четыре команды сошлись в схватке за путевку в Москву.

Хоккейный турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси стал уже традиционным. Ежегодно во всех федеральных округах лучшие детские команды борются за главный приз – поездку в Москву. В столице определится абсолютный победитель лиги. Как отмечают представители православной церкви, такие соревнования не только помогают популяризировать здоровый образ жизни среди молодёжи, но и благоприятно влияют на сохранение этнических и культурных традиций.

«Такая популяризация - именно русского хоккея – должна быть. Русский хоккей - без крыши, на морозе, - говорит Иерей Тарасий, настоятель Кольского храма Благовещения Пресвятой Богородицы. - Только русские люди могут в такие холода играть в хоккей. Канадский хоккей в комфортных условиях, а мы – русские люди – нам, чем хуже, тем лучше».

В нашем регионе на льду встретились четыре команды. Конкуренцию хоккеистам из Мурманска и Мончегорска составили спортсмены из Архангельска и Сыктывкара. На протяжении всех игр ребята показывали высокий уровень игры и это, несмотря на сильный мороз. Что же касается организации, то Мурманская область приятно удивила всех, кто приехал на отборочный турнир.

«У нас очень неплохая организация турнира, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Это отмечают все тренеры, которые приехали с командами. Мы им организовали экскурсию, знакомство с городом, по итогам игр будут замечательные подарки. Прекрасный турнир и здорово, что у нас проходят такие игры».

Несмотря на упорную борьбу, в конечном итоге, победа досталась ребятам из «Водника». Именно архангелогородцы отправятся в Москву, где на Красной площади они сойдутся в схватке с сильнейшими представителями других регионов.