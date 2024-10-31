Русское географическое общество подвело итоги масштабного Всероссийского фотоконкурса «Самая красивая страна»

Мурманчанин Виталий Новиков победил в одной из номинаций.

Конкурс «Самая красивая страна» собирает лучшие фотоработы со всего мира. В этом году отбор проводили из 46 тысяч снимков, созданных творцами 19 стран. Главное условие участия – фото должны быть сделаны на территории России.

В номинации «Россия в лицах», отражающей образ и характер наших жителей, победил мурманчанин Виталий Новиков. Фотография «В порту» сделана на фоне научно-исследовательского судна «Дальние Зеленцы», принадлежащего Мурманскому морскому биологическому институту. Виталий признаётся, что готовится к каждой съёмке задолго до воплощения идеи в жизнь. И этот кадр появился неслучайно.

Виталий Новиков, фотограф: «Мы «ловили погоду». Чтобы поймать момент и настроение во время этой съёмки, мы где-то, наверное, с пол часика постояли. Он там трубку зажигал, а я дождался пока он немножко подмерзнет. Это было важно, потому что, если внимательно посмотреть, то у него красная рука».

Виталию удалось передать не только настроение капитана корабля. Здесь все играет в нужной тональности: огромное судно за спиной в тон цвета куртки моряка, разбушевавшийся снегопад и даже трубка, добавляющая статности бывалому морскому волку.

В конкурсе «Самая красивая страна» Виталий участвует уже 10 лет. Его работы и раньше становились номинантами, но победил фотограф впервые.

Виталий Новиков, фотограф: «Я всегда участвую и дальше планирую участвовать. Просто фотографии, конечно, выбираю, которые связаны с Мурманском, больше с севером, потому что у меня есть возможность их снять, более какими-то душевными сделать. Здесь нет спешки».

Другая работа, в которой всё сошлось пусть и не сразу, но очень удачно, украшает один из холлов областной научной библиотеки. «Любимый край земли», как и все фотографии Виталия, была создана пройдя сквозь ряд препятствий.

Виталий Новиков, фотограф: «Раз десять надо было туда подняться, прогуляться по сопке, притащить всё оборудование, там постоять несколько часов».

Работы Виталия Новикова размещены на сайте Русского географического общества, чьим членом он является и в экспедициях которого участвовал. В путешествиях фотографу удалось запечатлеть красоты архипелагов Новая Земля и Шпицберген. А в плавании фото героями Виталия становились члены экипажа.

Виталий Новиков, фотограф: «История, она не может только в одних айсбергах быть и белых медведях. У меня, допустим, начинается эта история с того, как наш транспортный корабль Северного флота «Яуза» стоит у причала, идёт погрузка. Потом я снимал кока на камбузе. Там такой армянин Карлен, он такой сам по себе очень фотогеничный».

Снимать представителей отважных профессии Виталию не в новинку. Не все знают, но по профессии он командир отделения 12 пожарной части. И даже свою героическую работу фотограф запечатлел через объектив.

Виталий Новиков, фотограф: «Очень долго готовились. Вот первый пожар, который я снял, это был декабрь 2018 года. Такой вот серьёзный. Горело двухэтажное здание, оно было заброшенное, пламя поднималось ещё на два этажа выше».

Вот так Виталий Новиков не только спасает жизни из огня, но и более 30 лет показывает миру север таким, каким сам видит его: душевным, тёплым, холодным, волшебным и родным.