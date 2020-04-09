Рвутся на улицу спортсмены-любители

Сложная эпидобстановка вносит свои коррективы в жизнь заполярных любителей спорта. Им придётся на некоторое время отложить тренировки на свежем воздухе.

Некоторые жители Мурманска пренебрегают режимом самоизоляции, они по привычке в свободное время устремляются целыми группами на прогулку или отправляются на лыжные трассы, забывая, что такая беспечность может привести к распространению коронавирусной инфекции. На днях блюстители порядка во время ежедневного патрулирования в районе спортивного комплекса «Снежинка» выявили нарушителей, которые покинули свои дома вопреки постановлению правительства Мурманской области о соблюдении самоизоляции.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «Вчера внимание наших сотрудников привлекли лыжники. Полицейские провели беседу, напомнили о самоизоляции, протоколов составлено не было. Такие патрулирования проводятся на всей территории области и во всех муниципалитетах».

Домик «моржей» с недавнего времени также закрыт для посетителей до тех пор пока ситуация с распространением вируса не стабилизируется. Несмотря на все запреты, ЗОЖники никак не хотят мириться с новыми правилами и пытаются отстаивать свои интересы. Активисты в соцсетях просят позволить им совершать одиночные пробежки на улице в то время, когда людей не так много, а шанс заболеть или стать источником заразы для других, по их мнению, минимален.

Анна Седова, любительница бега: «Я тренировалась до режима самоизоляции 5-6 раз в неделю. Это были танцы, тренировки по растяжке, беговые тренировки, лыжные тренировки, теперь у меня пропали все эти занятия. Это влияет на физическое состояние и на психическое. Поэтому я и прошу разрешить бегать с 10 вечера до 8 утра».

Желания приверженцев здорового образа жизни понятны - за окном весна и проводить время в четырёх стенах трудно всем. Но пандемия коронавируса не шутка. Разрешат ли любителям-спортсменам выходить на тренировки в ближайшее время - неизвестно.