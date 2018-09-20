«Рябиновый край» - журналисты «Вечёрки» побывали в музее до его открытия

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске произошло знаменательное событие. Впервые в истории нашего города его почётным гражданином стал представитель спорта. В высшей степени справедливо, что этого звания удостоен тренер, воспитавший не одно поколение чемпионов. «Лыжня жизни Валерия Колмыкова» - под таким заголовком «Вечёрка» представляет своим читателям нового почётного гражданина города.

Здесь вам объяснят, почему с северной стороны в избе никогда не делали окон, что родители клали под люльку, чтобы уберечь своё дитя. За чашкой ароматного чая поведают о многом таком, о чём мы с вами даже никогда не догадывались. В Мурманске в воскресенье открывается музей народного быта и традиционных ремёсел «Рябиновый край». Журналисты «Вечёрки» побывали в музее ещё до открытия и делятся своими впечатлениями.

Наверное, каждый из нас в детстве хотя бы раз доказывал свою смелость и волевой характер глупыми, а порой даже опасными выходками. В современном мире это явление переросло в особое движение – так называемые «челленджи». Это глупые и опасные споры «на слабо». Почему подростки решаются на самоубийственные пари, рассказывает «Вечерний Мурманск».

А еще в свежем номере «Вечерки»: как главу Мурманска проводили в министры; как мурманские дети попали в лапы полосатых бандитов; и почему лидер сборной России по биатлону променял Мурманскую область на Грецию.