14 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (7), Кандалакшском (3) и Терском (2) районах.

Ряд противоэпидемических мер во время проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ сохраняется. Например, члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, а ученики приходят на экзамены по определенному расписанию для минимизации контактов, сообщается в тelegram-канале Роспотребнадзора. Кроме того, классы необходимо обязательно проветривать и дезинфицировать. Не допускается проведение более одного экзамена в день, уточнили в ведомстве. А вот требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета отменено, также не обязательно рассаживать учеников в шахматном порядке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра, отметили в Роспотребнадзоре.