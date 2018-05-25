Ряд соглашений заключила Мурманская область на Петербургском международном экономическом форуме

Губернатор Марина Ковтун от имени регионального правительства подписала ряд крупных соглашений. В их числе – допсоглашение о стратегическом партнёрстве между Удмуртской Республикой и Мурманской областью, а также специальный контракт о реконфигурации производства с «Норникелем». Были подписаны рамочные соглашения, устанавливающие торгово-экономические и социально-культурные отношения Мурманской областью с Красноярским краем.

На 22-м международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге продолжает работу делегация из Мурманской области. Губернатор Марина Ковтун заключила ряд значимых соглашений, которые повлияют на дальнейшее развитие нашего региона. Так был подписан документ о партнёрстве с Удмуртской Республикой до 2020 года. План сотрудничества затрагивает практически все сферы взаимодействия - от экономики и науки до культуры и спорта.

- У нас давние отношения, но сегодня мы им просто предали новый импульс, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Также на площадке экономического форума Марина Ковтун и вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных поставили свои подписи под документом о господдержке предприятия. Регион предоставит налоговые льготы предприятию, а Кольская ГМК берёт на себя обязательства вложить в модернизацию производства более 25 млрд рублей, тем самым снизив экологический вред, а в будущем и обеспечить и прирост поступлений в бюджет региона.

- Эти обязательства смогут дать большой экономический эффект. Помимо рабочих мест, экологической составляющей, у нас очень большие планы по восполнению выпадающего дохода в результате предоставления налоговых льгот, - отметила Елена Безденежных, вице-президент «Норникеля».

Напомним, подразделение холдинга «Норникель» - «Кольская ГМК» – один из базовых столпов экономики Мурманской области, крупнейший налогоплательщик и работодатель, градообразующее предприятие для трёх крупных моногородов – Мончегорска, Заполярного и Никеля.

Международный форум продолжит свою работу до 26 мая. Именно тогда можно будет подводить итоги, говорить о его окончательных результатах.